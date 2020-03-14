وزيرة التضامن تتقدم جنازة ضحايا السيول من أهالي «الزرايب» (صور)

تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب الذي أقيم في منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وقدمت العزاء لأسر الضحايا وتمنت لهم الصبر والرحمة للمتوفين وأكدت لهم وقوف الدولة إلى جوارهم وتوفير كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا.

وكان في استقبالها الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والقمص ميخائيل جرجس وكيل عام المطرانية والقس أثناسيوس رزق والأنبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعدد من كبار القساوسة بحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد زارت منطقة الزرايب ظهر الجمعة وتفقدت الخسائر التي لحقت بالمنطقة وعقدت جلسه مع الأهالي بتكليف من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدراسة كافة السيناريوهات الخاصة بتعويض المتضررين ونقل سكان المنطقة جديده أو بقاءهم وتطوير المنطقة حسب المواصفات البيئية والهندسية التي تضمن منع حدوث أي أضرار بالمنطقة.

كما انابت وزيرة التضامن الاجتماعي السادة وكلاء المديريات ببني سويف والفيوم في تقديم العزاء في الضحايا من المسلمين حيث قرر ذويهم دفنهم هناك.