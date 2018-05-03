وزيرة التضامن تتفقد معرض الحرف اليدوية وتشجع الزوار على الشراء

المال -خاص قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم الخميس، بجولة في معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري" والذي يقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وتفقدت الوزيرة جميع أقسام المعرض، وحرصت على التقاط الصور مع العارضين ومعروضاتهم .كما قامت الوزيرة بتشجيع الزوا

المال -خاص

قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم الخميس، بجولة في معرض التصميم والحرف اليدوية “مصري” والذي يقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وتفقدت الوزيرة جميع أقسام المعرض، وحرصت على التقاط الصور مع العارضين ومعروضاتهم .

كما قامت الوزيرة بتشجيع الزوار على الشراء واقتناء منتجات الحرف اليدوية، مشيدة بجودة المنتجات والذوق الراقي الذي زين أغلب المنتجات .

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، افتتح أمس الأربعاء الدورة الأولى من معرض التصميم والحرف اليدوية (مصرى ).

ويستمر المعرض المتخصص فى عرض تصميمات ومنتجات الحرف اليدوية، لمدة أربعة أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر (فى الفترة من 2 إلى 5 مايو 2018.)

ويعد المعرض أحد أبرز مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم اصحاب الحرف اليدوية ومنحهم فرص لتطوير تصميماتهم والصناعاتهم التقليدية اوإعدادهم للتحول إلي القطاع الرسمي استعداداً للتصدير.

ويقام المعرض بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية المصدرين المصريين (أكسبولينك ).

ويشارك فى المعرض 124 عارض يمثلون عدد من الحرف اليدوية منها الخيامية، الكليم والسجاد، والمفروشات المنزلية والفخار، والسيراميك، والمنسوجات، و الجلود ووحدات الإضاءة والشموع، الحلى والاكسسوارات، والملابس التراثية تمثل وحدات انتاجيه ووزرش ومصانع يعمل بها اكثر من 35 الف عامل .

ويهدف المعرض إلى توفير فرص التعارف والالتقاء بين المصممين والحرفيين، وعرض تصميمات صناع الحرف اليدوية لعام ٢٠١٨، خلق تفاعل بين المصممين والحرفيين لتعزيز القيمة المضافة لمنتجات الحرف اليدوية، إتاحة فرص عمل من خلال تطوير المنتج، منح الحرفيين فرصة التعرف على الأفكار و التصاميم الجديدة، تمكين النساء محدودى الدخل من الحصول على عائد مادى مستدام، توفير فرص تصديرية لمنتجات الحرف اليدوية للأسواق الخارجية، ,البيع المباشر للجمهور.

كما يعقد على هامش المعرض منتدى التوعية والتصميم، وتشمل برنامج المنتدى ندوات تفاعلية يلقيها مجموعة من الخبراء فى مجالات التصميم وصناعة الحرف اليدوية، بالإضافة إلى خبراء فى مجال التسويق و التصدير من قبل هيئة تنمية الصادرات على مدار الأيام الأربعة .