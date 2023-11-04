وزيرة التضامن تتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة

تجري اليوم السبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

واستهلت وزيرة التضامن الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

وعقب الوصول تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة الذي تم الانتهاء من بنائه على مساحة أرض تقدر 1135 مترا مربعا، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، حيث يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، ووحدتي تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، وعيادتي تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، إضافة إلى ورشتي تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج «2 كفاية».