وزيرة التضامن تتفقد مجمع خدمات المرأة بمدينة بنها

ضمن 8 مراكز لاستضافة المرأة في 8 محافظات

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها ضمن جولتها الحالية بالمحافظة.

المجمع يضم مركزا لاستضافة المرأة وفندق ومطعم

وتفقدت القباج المجمع الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، وهي مركز لاستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة، ومطعم للمأكولات، وفندق للإقامة، وغرف لإقامة المغتربات، وصالة للألعاب الرياضية للسيدات فقط.

كما يتضمن مركز المرأة المتكامل مطبخ مزود بأحدث المعدات والأدوات لإقامة العزومات والمأكولات وتجهيز وجبات نصف مطهية، ومغسلة وكي ملابس، ومعمل للحاسب الآلي، وعدة قاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات.

تدشين 8 مراكز لاستضافة المرأة على مستوى الجمهورية

ويعد مركز استضافة وتوجيه المرأة ببنها ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.

وتقوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الاجتماعية في محافظة القليوبية برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.