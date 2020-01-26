وزيرة التضامن تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في القليوبية

جهزت وزارة التضامن الاجتماعي أول مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر فى مصر بمحافظة القليوبية

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دار مأوى ضحايا الاتجار بالبشر بمركز طوخ.

وتوقعت وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح المركز خلال مارس المقبل.

وجهزت وزارة التضامن الاجتماعي المركز ورفعت كفاءته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في مصر.

المركز يتسع لأكثر من ٢٥ حالة وبه مساحات لتنفيذ تدخلات اجتماعية ونفسية، وأسندت الوزارة إدارته لفرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.