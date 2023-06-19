وزيرة التضامن تتابع استمرار عمليات تفويج حجاج «الجمعيات الأهلية»

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من القاهرة إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وحرصت وزيرة التضامن على فتح خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة الحجاج سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

بالإضافة إلى عمليات تسكينهم في الفنادق التي تم التعاقد معها، مطالبة كافة أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى من أجل العمل على إراحة الحجيج وتذليل الصعوبات أمامهم، كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

وزيرة التضامن الاجتماعي وحج الجمعيات الأهلية

وذلك استعدادًا لأداء فريضة الحج، حيث يستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث موعد وصول آخر فوج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة ليكتمل بذلك وصول 5250 حاجًا من الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، حيث يترأس أعمال البعثة الرسمية.

وفور وصوله حرص على الاطمئنان على الأمور المتعلقة بحجاج الجمعيات الأهلية من حيث التسكين وتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المتواجدة في الأراضي المقدسة.

الجدير بالذكر أن “القباج” من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

وتم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وتخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين والواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على استفساراتهم.

بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.