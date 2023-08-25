وزيرة التضامن : بنك ناصر يدرس رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر



أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن دراسة قيام البنك برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليتجاوز الحد المعمول به حاليا وقيمته 50 ألف جني

وقالت الوزيرة – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – إن هذه الدراسة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب دعم الحرف التراثية والحفاظ عليها باعتبارها تاريخ من الإرث الثقافي للدولة المصرية.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة احتياجات السوق الخارجية في الدول العربية وبعض الدول الأفريقية، من منتجات الحرف التراثية والتعرف على تفضيلاتهم من المنتجات، بالإضافة إلى وضع معايير ومواصفات لكل منتج، حتى يتسنى تسعير المنتجات المخصصة للتصدير أو بيعها في المعارض المختلفة خارج البلاد بشكل يناسب تكلفة الإنتاج والنقل والشحن ولا يتجاوز إمكانيات الجمهور المستهدف.