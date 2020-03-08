وزيرة التضامن : بنك ناصر دعم المستشفيات بـ 24 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن هدف البنك الأساسي هو الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والعمل على مساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام.

وأوضحت وزيرة التضامن ، أن ذلك الأمر جعل البنك رائدا فى مصر لتقديم منتجات وخدمات اجتماعية وتنموية متكاملة ويقدم البنك المساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان.

الرعاية الصحية

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي المساعدات أكثر من 24مليون جنيه تقريبا في إطار سعي البنك للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للأسر الفقيرة الأولي بالرعاية بالقري وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين وبرامج المساعدات يعتبر من الأنشطة الأساسية التي يقدمها البنك، من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا للتغلب علي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها ، وتتمثل برامج المساعدات التي يقدمها بنك ناصر في مساعدات نقدية ومساعدات عينية من خلال الإدارة العامة للمساعدات بالبنك .

رفع المعاناة

وأوضحت أن المساعدات النقدية تشمل المساهمة في رفع المعاناة عن الأسرالأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة والأيتام والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة تقديم مساعدات نقدية وعينية فى حالات الكوارث والنكبات .

وأضافت القباج أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خطط وسياسات البنك وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية.

تابعت :”وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم علي التغلب علي إعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادرًا على العمل الذي يلائمه حيث ساهم البنك في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بمبلغ 623 ألف جنيه تقريبا “.

عمليات جراحية

وأكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إنه ساهم في إجراء عدة عمليات جراحية وزرع قوقعة للأذن وزرع كلي وعمليات زرع كبد بإجمالي 385ألف جنيه.

وأشار إلى تقديم مساعدات لمصابي الحرائق والحوادث بقيمة 32ألف جنيه وتقديم مساعدات لصيانة البطاريات والكابلات لقواقع الأذن بمبلغ 135 ألف جنيه تقريبا .

وأوضح أن البنك ساهم في دعم مديرية الصحة بقنا بمبلغ 14.7مليون جنيه منها مبلغ 2.7 مليون جنيه لتجهيز وحدة غسيل كلوي بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص والتي يوجد بها 30% من مرضي الفشل الكلوي.