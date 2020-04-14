وزيرة التضامن: بدء صرف مستحقات «تكافل وكرامة» لشهر إبريل

اعتمدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي خطة الصرف لمستحقي الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة ” لشهر إبريل.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة، بما يشمل حوالى 12 مليون فرد.

كما يبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليارًا و385 مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوللي 4000 مكتب بريد .

تقليل الزحام

وأكدت القباج انه حرصاً على صحة المستفيدين من تكافل وكرامة، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات لتفادي تكدس وزحام المواطنين ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره التي تتضمن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام .

وأضافت القباج، أنه قد تقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة يومي السبت، والأحد (18،19) إبريل، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والاشخاص ذوى الاعاقة بقيمة اجمالية حوالي 482 مليون جنيه.

ويتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢مليون اسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 ملايين جنيه، وهذا بخلاف 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج “الضمان الاجتماعي ” والذي سيتم تحويلهم إلى تكافل وكرامة قبل نهاية العام المالي 2020- 2021 مع صدور قانون للدعم النقدي الموحد الذي يتضمن جميع أنواع الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وتأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في ابريل أكثر من 154 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 330 ألف أسرة.

أما محافظة أسيوط فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر ابريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالي 124 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 270 ألف أسرة .

وفي المركز الثالث فكانت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في ابريل 115 مليون جنيه يستفيد منها 210 آلاف اسرة تقريباً ثم محافظة سوهاج وخصص لها في ابريل 110 ملايين جنيه تقريباً لعدد 140 ألف أسرة .

75 مليون جنيه

وبلغ الدعم الموجه لمحافظة بني سويف لكلٍ منهم حوالي 75 مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين في المحافظة حوالي 126 ألف أسرة .

جدير بالذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً.

وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.