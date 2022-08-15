وزيرة التضامن : بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بدأت من اليوم صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع، أمس الأحد، بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة صرف التعويضات اللازمة.

وأضافت القباج أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الحالي،

حيث ستحصل أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه، والمصاب الذي يقضي أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه، ومن يقضي فترة أقل 10 آلاف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل سيكون هناك دعم نفسي وفِرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة،

حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم جميع الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.