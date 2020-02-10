وزيرة التضامن: باب التطوع دائما مفتوح بالوزارة للاستفادة من الخبرات والطاقات

أقامت وزارة التضامن الاجتماعي الاثنين، احتفالية بمقرها الرئيسي لتكريم 173 من عامليها ممن بلغوا سن التقاعد على مستوى مختلف قطاعات العمل والمديريات.

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الاثنين، في احتفالية بمقرها الرئيسي لتكريم 173 من عامليها ممن بلغوا سن التقاعد على مستوى مختلف قطاعات العمل والمديريات، مؤكدة أن باب التطوع دائما مفتوح بالوزارة للاستفادة من الخبرات والطاقات.

وحضر الاحتفالية عدد واسع من قيادات العمل ووكلاء الوزارة والموظفين المتقاعدين الذين تم على شرفهم إقامة الحفل حيث تم تقديم الدروع وشهادات التقدير.

وفي كلمتها قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير للعاملين المكرمين في يوم العرفان والوفاء.

وأثنت وزيرة التضامن على ما قدموه من نجاحات على مدى مسيرتهم المهنية خلال سنوات طويلة من العمل والجهد استطاعوا من خلالها خدمة المجتمع والاسهام في تحقيق التنمية الشاملة عبر حزمة كبيرة من برامج وخدمات الوزارة خاصة بما تتميز به وزارة التضامن من عمل ذو الطابع الإنساني والمؤثر في قاعدة المجتمع والفئات الاكثر احتياجا.

الاستثمار في العنصر البشري

وأكدت القباج على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الداعم الأساسي لتحقيق النجاح، وأهمية الاستفادة من خبرات العاملين السابقين.

وأشارت إلى أن باب التطوع دائما مفتوح بالوزارة للاستفادة من الخبرات والطاقات التي يمكن استثمارها وخاصة ان المجتمع مازال ينتظر الكثير من الجهد.

ميكنة الخدمات

وأوضحت أن العمل بالوزارة شهد نقلة كبيرة في تقديم الخدمات و الميكنة وبناء قواعد البيانات المتكاملة وهناك تطوير مستمر في الخدمات الحكومية المقدمة.

وأكدت أن الوزارة لا تتوانى عن تكريم ابنائها اعلاء للجهد الذى بذلوه والاعتراف بعطائهم المهني واننا جميعا نفخر بالانتماء لهذه المؤسسة العريقة.