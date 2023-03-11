وزيرة التضامن: انطلاق معرض ديارنا عربية لأول مرة في مصر الخميس المقبل

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تنظيم الوزارة معرض “ديارنا عربية”، لأول مرة في مصر، بمشاركة 7 دول عربية، وذلك خلال الفترة من 16 مارس الموافق الخميس المقبل وحتى 20 أبريل المقبل.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن معرض “ديارنا عربية” سيقام على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب في محافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانًا من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساء.

وأوضحت أن المعرض سيستمر بالعمل حتى الساعة 3 فجرًا خلال أيام شهر رمضان الكريم، وسيتم دخول المعرض من بوابات مول العرب، لافتة إلى أن كل المعلومات الخاصة بـ”ديارنا عربية” متاحة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg.

وأشارت القباج إلى أن معرض “ديارنا عربية” يقام بمنطقة 6 أكتوبر، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف يركز على العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي)، والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا إكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق،

كما سيحتوي المعرض على منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان؛ خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظى بذوق مميز وقبول عال لدى المجتمع المصري، وهو ما تم لمسه خلال معرض “بيت العرب”.

«وزيرة التضامن»: 150 عارضًا يشارك في معرض ديارنا عربية

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وأوضحت القباج أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضًا من العرب والمصريين، و75% منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية على هامش المعرض، منوهة بما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكدت القباج أن معرض “ديارنا عربية” يعدّ إحدى الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، ومن ثم النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميًّا، حيث يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنويًّا.

تفاصيل عن معرض ديارنا عربية

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن انطلاق معرض ديارنا عربية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض “ديارنا عربية” هو المعرض العربي المشترك الثاني الذي تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض” بيت العرب” الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتى 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أن معرض “ديارنا عربية” يعد المعرض الثالث الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الربع الأول من عام 2023،

حيث تم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بمول كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة تحت شعار “مصر بتتكلم حرفي”، وذلك خلال الفترة 23 فبراير حتى 11 مارس 2023، وذلك بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في مصر وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس.

وأضافت القباج أن القيادة السياسية تولى برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال الكثير من الاهتمام، خاصة للمرأة ودائمًا ما توجه بدعم انطلاق الشباب نحو المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة والتي تعمل على استغلال الموارد البيئية المتاحة في ظل ما يشهده الوقت الحالي من التحول الرقمي والعديد من آليات التحديث، مثل الشمول المالي للأسر المنتجة وإنشاء منصات التسويق الإلكتروني وغيرها من العوامل.