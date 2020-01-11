وزيرة التضامن: انتهاء كشف المخدرات لـ13.7 ألف سائق وعامل بالمدارس

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التصامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية.

وقالت الوزيرة فى بيان اليوم السبت، إن اللجنة أجرت الكشف على 5889 سائقا خلال الفصل الدراسي الحالي فى محافظات ” القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وبورسعيد وبنى سويف والبحيرة والدقهلية وقنا والأقصر والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية ومطروح وسوهاج”.

تعاطي 66 حالة

وتبين تعاطي 66 حالة من السائقين المواد المخدرة، منهم 20 حالة ترمادول و42 حالة حشيش و4 مورفين بنسبة تعاطى 1%.

كما تم الكشف أيضا خلال هذه الفترة وفى نفس المحافظات على 7811 عامل فى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت” القباج ” أن اللجنة ستواصل العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الثاني ،حيث يتم تحرير محاضر لمن يثبت من السائقين تعاطيه للمواد المخدرة ويتم إحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

التوسع فى الحملات

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أنه يتم التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية ،مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة .

وأوضح أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر واحالتها الى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر .

وأضاف ” عثمان ” أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، “16023” يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقي أتوبيسات المدارس.

وتابع: يتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تلقى 3 شكاوي

ولفت إلى ان الخط الساخن تلقى 3 شكاوى حول الاشتباة فى تعاطى بعض العاملين فى مدارس بالمرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة وتم الكشف على 46 عامل بهذه المدارس وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

ويتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

2500 سائق

بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 1% % حاليا .

كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية .