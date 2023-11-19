وزيرة التضامن: الوصول إلى 125 مستشفى في 2023

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستشفيات ارتفع إلى 125 مستشفى خلال عام 2023، مقابل 88 مستشفى في 2014.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية مؤتمرها الأول تحت شعار “10 أعوام من الإنجازات والتحديات لحياة جديدة” ، تحت رعاية و بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030 ..حياة جديدة.

وشارك في المؤتمر مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود و النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و محمد حسن مساعد وزير الشباب و محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة ، الإعلامي شريف مدكور و أستاذ و سهير عبد المجيد عن جمعية أولادنا و الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبنك الزكاة و الصدقات و لفيف من الشخصيات العامة و قيادات المؤسسة.