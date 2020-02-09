وزيرة التضامن: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية أوشكت على الانتهاء

جاء ذلك خلال حفل المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأحد فنادق القاهرة.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية على وشك الإصدار، وتحمل الكثير من التسهيلات، مضيفة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، لكنها تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

جاء ذلك خلال حفل المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الحفل حضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعلي مصيلحي وزير التموين، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ومسئولين بالأمم المتحدة وعدد من رجال الأعمال وقادة المجتمع المدني والفنانين.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد وسعادتها بما حققته مؤسسة النداء وخاصة في الصعيد.

وقالت: “إن التنمية تجمع الجميع كوطن ودين وأن التنمية المتكاملة والمستدامة طريقها صعب لكنه ممتع، وعائده ثري ويعطينا أكثر مما نعطيه وكم من السعادة والتحقُق عندما نعمل ونجد ثمار ما نعمل”.

وأضافت القباج أن المهام التي نعمل بها سواء مجتمع مدني أو حكومة هي مشتركة.

وتابعت: “أنها تحلم أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة تنمية اجتماعية واقتصادية، وتتحول من وزارة الغلابة إلى تمكين الغلابة، ومن الدعم إلى التمكين بتمكين ذوي الإعاقة والسيدات”.