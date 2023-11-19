وزيرة التضامن: «الجمهورية الجديدة» يتمتع فيها المواطن بسكن آمن وصحة جيدة وحياة كريمة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هدف النهوض بمصر يستهل تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة، ويجب أن نساعد قيادتنا حتى نحقق ذلك.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال، فعاليات افتتاح المؤتمر الأول حول دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030 تحت شعار “حياة جديدة .. عشرة أعوام من الإنجازات”، والذي تنظمه مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.



وأشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية القيادة السياسية الارتقاء بالأداء الحكومي و الأهلي و تعزيز جيل جديد واعي.



وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها، قائلة “الجمهورية الجديدة لم يكتمل بناؤها بعد، لأن البناء لا يأتي بالحلم ولكن بالعمل والجهد، وعلينا أن نتكاتف جميعًا من أجل تحقيق ذلك”.



وأكدت أن الجمهورية الجديدة هي منهج حياة وليس فقط تنمية المباني و الجدران، ولكن تنمية الوعي و بناء الإنسان و والبنية التحتية.



وفي النهاية، أكدت على أن الجمهورية الجديدة ليس فقط مجرد شعار المرحلة الحالية، ولكن هي دولة يتمتع فيها المواطن بسكن آمن و صحة جيدة وحياة جديدة.