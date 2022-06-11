وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات تسليم أكشاك لذوي الهمم فى 9 محافظات

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مشاريع الأكشاك المجهزة بالبضاعة والديب فريزر لذوى الهمم من مختلف فئات الإعاقة لعدد من المستفيدين بمحافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا – الدقهلية – البحيرة – الشرقية- الغربية – المنوفية – كفرالشيخ).

ويأتى ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تعمل علي تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي العصر الحالي نشهد طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرة إلي أن السيد رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم علي حقهم في التعليم والصحة والصحة.

وأضافت القباج أننا نفخر بالمجتمع المدني المصري، حيث لدينا ٥٣ ألف جمعية ومؤسسة أهلية، ويعد المجتمع المدني ذراع الدولة وعينها في الميدان، مشيرة الي أن الوزارة تقدم دعما نقديا لذوي الاعاقة بقيمة تبلغ ٥ مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى الدعم المقدم في المشاريع، ونعمل علي زيادة الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة وزيادة الخدمات بها بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضحت القباج أن الدولة تسعي لتقديم كل الدعم لأبنائها من ذوي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددة على أنه لن يتم إجراء كشف طبي جديد علي أصحاب الاعاقات الشديدة كي يستطيعوا الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وعليه التقدم بكشف طبي قديم.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية قد شهدت فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.



وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته للمشاركة في تسليم ١٥٠ كشكا اليوم لأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة لتكون نواه لفتح آفاق عمل لهم وتمكينهم ودمجهم مع المجتمع ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم وإزالة أي معوقات.

ولفت اللواء راشد إلي أن المحافظة قامت بتسليم ٦٧ كرسي كهربائي وتروسيكل علي الأسر الأكثر احتياجآ وذوي الهمم والقدرات الخاصة من أبناء المحافظة .

وثمن محافظ الجيزة دور أجهزة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني نحو توفير سبل الرعاية والتدريب وتطوير أداء ذوي الهمم وتقديم يد العون.

كما وجه محافظ الجيزة الشكر لجمعية الأورمان لإسهاماتها والتعاون الدائم مع المؤسسات الحكومية فى سبيل دعم المجتمع وتنفيذ برامج التنمية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يأتى فى اطار المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الهمم، حيث سيتم توزيع عدد (150) كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء لذوى الهمم من مختلف فئات الإعاقة بمحافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا – الدقهلية – البحيرة – الشرقية- الغربية – المنوفية – كفرالشيخ).

وأشار إلى أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتى على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم و تلبية احتياجاتهم، وانهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

وأشاد شعبان بالتقدم الملحوظ فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، وباعتبارهم جزءا رئيسيا فى المجتمع.