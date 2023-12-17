وزيرة التضامن: الإعلام الرقمي أصبح يغزو حياتنا.. ومصر تسعى نحو التحول لـ«الميكنة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الإعلام الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، حيث يتغلغل في كل جانب من جوانبها دون حاجة لإذن مسبق.

وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول من «المؤتمر الدولي الثاني لصحافة الموبايل» تحت عنوان “صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي” أنه بفضل هذا التطور، نجد أننا نتواصل ونتفاعل في بوتقة واحدة، مشيرة إلى التكامل في وجهات نظرنا وتتحقق توجهاتنا المشتركة في بناء الوطن والارتقاء بالإنسان.

وأفادت القباج أن مصر على أتم الاستعداد لتحويل نفسها إلى مصر الرقمية، حيث تسعى جاهدةً لتنفيذ عمليات الميكنة والتحول الرقمي وتعزيز تبادل المعرفة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تتميز بتوفير أفضل الوسائل والإمكانات، وهي لا تبخل على الطلاب بمواردها، فضلا عن جامعة القاهرة، التي تفخر بأنها إحدى خريجاتها.

وأشارت إلى أن الأكاديمية توفر تعليمية وبحثية متقدمة ليست مقتصرة على الطلاب فحسب، بل تستهدف أيضًا الباحثين.

وأشارت إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التواصل المجتمعي مع جميع الفئات، إذ تولي اهتمامًا كبيرًا لتوعية الجمهور ورفع الوعي العام حول أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي، موضحا سعيها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى لتعزيز استخدام التكنولوجيا في جوانب الحياة اليومية وتعزيز التنمية المستدامة.