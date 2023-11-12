وزيرة التضامن: استقبال 103 طائرات مساعدات من 126 دولة و 16 منظمة دولية لنقلها إلى غزة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين؛ أسفرت عن استقبال 103 طائرات من 126 دولة و16 منظمة دولية وسط إقبال دفعات إغاثية برية من 7 منظمات مختلفة، لنقلها للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال جلسة نقاشية بعنوان صوت غزة من القاهرة، لمجلس القبائل والعائلات المصرية، إن بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة؛ فقد تعاون الهلال الأحمر المصري التابع للوزارة مع الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مختلف أشكال المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة؛ حتى تخطت أكثر من 9 ملايين طن.

وشددت على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمستشفيات وعربات الإسعاف والأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية في قطاع غزة؛ هو خرق لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم نقاط الصراع.

وأشارت القباج إلى أنه على مدار 35 عاما من هجوم إسرائيلي ودمار وقتل أرواح بريئة، تبقى غزة صامدة باسلة قوية ومعتصمة ومتيقنة، وتبقى مصر مساندة وداعمة قيادة وحكومة وشعبا.

وأضافت “إن ما يحدث في غزة؛ خرق صريح لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ونقض لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، كما أن ما تقوم به إسرائيل هي مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

ولفتت إلى أن شهر أكتوبر 2023؛ سيظل لغزة؛ كاشفا شاهدا على هذا الصمت “المعيب والقتل والدمار”، متسائلة- باستنكار- ما هي القوانين التي تحكم الصراع في غزة؟!.