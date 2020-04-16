وزيرة التضامن: ارتفاع أعداد المتابعين لمنصة مودة إلى 700 ألف

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” خلال الربع الأول لعام 2020 تضمن الإنجازات التي تحققت وآليات العمل بالمشروع والرؤية المستقبلية.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التضامن ، إلى ارتفاع معدلات التسجيل والتردد على منصة مودة الرقمية بشكل ملحوظ حيث وصل عدد المترددين على المنصة إلى أكثر من 700 الف زائر وزائرة.

عدد المستجدين

بينما سجل 69 ألف مستفيد من المحتوى العلمي المقدم عبر المنصة جاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وفق ما جاء في التقرير.

واستكمالا لعمل منصة “مودة” تأتي صفحة مودة على “فيس بوك” كنافذة هامة لتسويق مكونات المنصة حيث تم تسجيل ١٧ فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسرة المصرية .

خليك في بيتك

وتفعيلا لحملة خليك في البيت يتم إضافة فيديو جديد يوميا على الصفحة وشهدت الصفحة خلال الـ ٢٨ يوما الماضيين إقبالا غير مسبوق على محتواها حيث وصلت عدد المشاهدات 2.5 مليون مشاهدة و٢٦٧ ألف تفاعل و٤٥ ألف متابع للصفحة.

وأشار التقرير إلى قيام المشروع خلال شهري يناير وفبراير بتدريب ٩٠ عضو هيئة تدريس بكل من جامعة السويس ، أسيوط وجنوب الوادي ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة ٨ جامعات بإجمالي ٣٣٠ عضو هيئة تدريس، وكان من المقرر أن يتم ضم ٤ جامعات إضافية قبل نهاية العام الدراسي ولكن قرار وقف الدراسة حال دون ذلك .

كما نفذ المشروع خلال شهر فبراير فور انتهاء إجازة نصف العام ٢٦٢ دورة تدريبية حيث تم تدريب ١٥ ألف و344 طالب وطالبة على المحتوى العلمي لمودة والذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى للجامعات ويتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية للزواج وهم ( البعد النفسي والاجتماعي ، البعد الصحي ، البعد الشرعي ) .

وبالتزامن مع تدريب طلاب الجامعات نفذ المشروع ثلاث ورش تدريبية خلال شهر فبراير داخل معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية بمحافظات القاهرة ، الإسكندرية وبورسعيد استفاد منها 2750 مجندا.

مشاركة جهات حكومية

كما قام مشروع مودة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء شبكة من الكوادر الشبابية التي لديها خبرة في التدريب لتفعيل تدريبات مودة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية من خلال ٨٢ مدرب ومدربة من ٢٤ محافظة.

وتم اختيارهم على أسس علمية من خلال قياس ثلاثة جوانب أساسية للمدرب وهي الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية المرتبطة بعملية التدريب، وتم تدريبهم على تطبيق أنشطة الدليل التفاعلي وتنفيذ جلسات محاكاه مكثفة من خلال ثلاث ورش عمل بالتوازي بواقع ثلاثة أيام لكل ورشة.

وفي النصف الأول من شهر مارس نفذ المشروع ٧ تدريبات بمشاركة ٣٣١ شابا وفتاة على مستوى ٧ محافظات، وكان من المقرر أن يتم التنفيذ على مستوى ١٤ محافظة حتى نهاية مارس إلا أن الإجراءات الاحترازية الحالية حالت دون ذلك.

كما شارك المشروع في الأنشطة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم تقديم العرض المسرحي “مودة” على مدار يومين بحضور ما يقرب من 3000 مشاهد تم تنظيم ندوة بعنوان “مودة” بالتعاون مع دار نهضة مصر بحضور الدكتور عمرو الورداني والإعلامية نشوى الحوفي .