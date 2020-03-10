وزيرة التضامن : إطلاق موقع إلكتروني للخدمات المتكاملة 22 فبراير الجاري

قالت وزيرة التضامن نيفين القباج ، إن الطريق نحو التمكين والتوظيف بدأ بعدة خطوات أولها الدعم النقدي

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، عن إطلاق أول موقع إلكتروني يوم 22 فبراير لتسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التأمينات الاجتماعية ستشهد تحسنا تدريجيا، لدخولها في استثمارات وعقارات.

وقالت وزيرة التضامن نيفين القباج ، إن الطريق نحو التمكين والتوظيف بدأ بعدة خطوات أولها الدعم النقدي، لأن البرامج الحماية الاجتماعية تذهب لغير القادرين وظروفهم لا تؤهلهم للعمل، ثم تخفيف الصدمات، ثم الانتقال إلى الاستثمار في رأس المال البشري ثم التمكين والتوظيف.

المجلس العربي

وشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال بعنوان “رائدات التنمية : ريادة المرأة – نهضة الاقتصاد”.

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة لها تواجد من خلال العمل على تمكين الفقراء وذوي الإعاقة ونهضتهم اقتصاديا وهذا حق لهم.

ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعي إلي التوسع في استخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات ومد شبكات الآمان الاجتماعي، موضحة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 2.5 مليون أسرة بإجمالي 9 ملايين مواطن، مع إنشاء قاعدة بيانات تضم 30 مليون فرد.

رعاية مشروطة



وأشارت إلى أن البرنامج قدم للسيدات الرعاية الصحية والمشروطية الصحية والتعليمية، وبطاقة صرف باسم السيدة لتمتلك لأول مرة موارد المنزل وهي من تتخذ قرارات الشراء وهو ما يعد تمكينا للسيدات في الريف.

وأوضحت إلى أن بنك ناصر -التابع لوزارة التضامن الاجتماعي- يقوم بصرف النفقة للسيدات المطلقات ونسعي لتشديد العقوبات على المتهربين من دفع النفقة.

ولفتت القباج إلى تأثير الدعم النقدي على السيدات، من خلال إطلاق بطاقات الرقم القومي وغيرها من الأوراق الثبوتية لـ 643 ألف سيدة، وتغطية 71 ألف أسرة ببرنامج سكن كريم عن طريق تسقيف وترميم المنازل ومد وصلات المياه والصرف الصحي.

فرص عمل للمرأة

كما يتم توفير مشروعات وفرص عمل للسيدات، ومشاركتهن بفاعلية في لجان المساءلة المجتمعية، وفي مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت القباج أن التمكين الاقتصادي للمرأة شمل تقديم 113 ألف مشروع بإجمالي 620 مليون جنيه، ويتراوح التمويل من 5 آلاف – 20 ألف جنيه.

ويكون التمويل نقدا أو بنقل الأصول الإنتاجية، ويتم تطبيق نظام ( i score) للإدخالات الجديدة، وتطبيق نظام يتيح متابعة القروض ووصلت نسبة السداد إلى 99.7%.

فيما تلقت 23 ألف سيدة تدريب على برنامج: “صاحبات الأعمال يمضين قدما” للتدريب على الشمول المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشارت القباج إلى أن مراكز خدمة المرأة العاملة أحد أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تمتلك الوزارة 141 مركز خدمة مرأة عاملة في 22 محافظة.

تقدم خدمات تحضير الطعام وتوفير عمال النظافة المدربين والمساعدة المنزلية ورعاية المسنين والأطفال، كما تنشئ الوزارة وتطور 1000 حضانة لتنمية الأطفال.

ومنح المرأة فرصة أكبر للعمل من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة (الحضانات)، و8 مراكز لحماية النساء من العنف في 8 محافظات مصرية.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي على دورها الاجتماعي خلال فترة عملها بالوزارة حتى وصولها لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعي.

اتفاقيات تعاون

وقع المجلس العربي لسيدات الأعمال مذكرة تعاون وإطلاق برنامج ” شركتي أونلاين” على هامش مؤتمر المجلس رائدات التنمية ، بحضور نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تستهدف مذكرة التعاون مساندة المرأة العربية من خلال توفير كافة المعلومات والأدوات اللازمة لمساعدتها على التفوق بمجالات الأعمال.



وكشفت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن شركتي أونلاين تستهدف تمكين صاحبات الشركات الناشئة من أدوات النجاح، بالتعاون مع شركة بلو بزنس لما لها من خبرات بمجالات إدارة الأعمال والموارد البشرية والمبيعات والتسويق، حيث تستهدف الشركة شركات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير أصحاب الأعمال ومواردها البشرية ومنظومة عملها.



وشددت عصام، أن مذكرة التفاهم تساهم في رفع كفاءة سيدات الأعمال الناشئات لتمكينهم من استخدام بعض أدوات المساعدة للنجاح بمجال الأعمال، من خلال توفير تدريب بعض المجالات الرئيسية مثل الإدارة وَالمالية والموارد البشرية والتسويق الإلكتروني وفق أسلوب علمي.



وقال السفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية، أن هناك العديد من المحاور المهمة لتمكين المرأة المصرية والعربية.



وهنا أبو العيش المرأة بالاحتقال باليوم العالمي لها، مشيرا خلال كلمته على هامش مؤتمر رائدات التنمية والذي ينظمه المجلس العربي لسيدات الأعمال، هناك مساع قويه لتمكين المرأة بالاقتصاد المصري والعربي، مطالبا بتغيير بعض الثقافات والتي تعيق تمكين المرأة.

40% دول نامية



وذكر “أبو العيش” أن اجندة التنمية المستدامة ترتكز على تمكين المرأة لتأثيره على مناحي اقتصادية واجتماعية أخري، مشددا على أن المجلس القومي للمرأة استند في خطته لـ 2030 للوصول لتمكين حقيقي للمرأة وزيادة معدلات التنمية، والذي ضاعف معدلات إنتاجيه الرجل بزيادة 40٪ بالدول النامية.



وكشف أبو العيش، أن هناك مايقارب من 40 مليار جنيه نتاج دعم وتمكين المرأة في مختلف الدول النامية والمتقدمة على حد سوا، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من تعزيز ودعم وتمكين المرأة لأهداف سياسية واقتصادية.



وصرح أبو العيش، أن لتمكين المرأة سياسيا لابد أن يسبقه تمكين اقتصادي وأعتقد أن مساعي الرئاسة والحكومة تسير بخطي ثابتة، وظهرت بدعم وجود المرأة في مؤسسات ومشروعات اقتصادية والتي بدورها تحد من أزمة الكثافة الإسكانية التي تعاني منها مصر.



وطالب أبو العيش، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباج بضرورة إعادة العمل بمشروع رائدات الريف، بهدف خلق مزيد من الدعم لتمكين المرأة مع العمل علي محاور تخدم كل مؤسسات الدولة.