وزيرة التضامن: إطلاق برنامج وعي بـ12 رسالة جماهيرية قريبًا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، برنامج «وعي»، وهذا البرنامج يتضمن حمل 12 رسالة جماهيرية لتوعية عدد كبير من المصريين.

وأضافت وزيرة التضامن، فى لقاء محدود مع عدد من الصحفيين، أن البرنامج، يتناول رسائل جماهير للحد من الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى العنف الأسري، وختان الإناث، إلى جانب رسائل توعيه للسوكيات التعامل مع ذوي الإعاقة.

توعية ميدانية

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف فى الفترة المقبلة، عمل التوعية الميدانية، عبر ـ الاحتكاك ـ بالفئات الفقيرة، لاسيما الأسر التي لها بيانات تفصيلية بالوزارة، موضحا أن عام 2020 سيكون بمثابة انطلاق جديدة لآليات التوعية، بشكل عام.

نسبة ذوي الإعاقة في المجتمع



وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قالت فى وقت سابق، إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 شمل حقوقا متنوعة ومتكاملة لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت القباج، إنه تم إصدار 500 ألف بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، سواء للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، أو على «الضمان الاجتماعي».