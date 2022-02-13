وزيرة التضامن : إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع الشهر المقبل

تتوقع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع المصرية والعربية للتشجيع على العمل الميداني خاصة بين الشباب، فهي جزء لايتجزاء من تنظيم العمل المدني والأهلي.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، فى تصريحات لها على هامش توقيع اتفاقية شراكات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي مع 20 جميعة ومؤسسة أهلية، لخلق مايقرب من 50 ألف فرصة عمل جديدة للأسر، أن منظومة التمكين الاقتصادي تأتي بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية منها جهاز تنمية المشروعات وهيئة الرقابة المالية والعمل على اعداد قاعدة بيانات بالمشروعات المطلوبة واهميتها.

وتابعت، أن برنامج فرصة هو نتيجة شراكات مع المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولي، والذي يسهم فى تمويل البرنامج من خلال قرض بهدف تحقيق التنمية والإعمار.

وأوضحت، أن هناك تعاون مع برنامج الأسرة العالمي والأتحاد الاوروبي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ووكالة التنمية الفرنسية وغيرها من المؤسسات الدولية.

وذكرت أن تلك الشراكة مع المؤسسات لاتهدف إلى توفير الخدمات المالية فقط وإنما توفير الدعم الفني والتوعية بالمشروعات لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.