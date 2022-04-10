استعرضت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن المعارض التي نفذتها وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة، والتي بلغ عددها ثمانية معارض، حيث تستهدف الوزارة تنظيم 10 معارض سلعية خلال شهر رمضان المعظم.



نظمت وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات «الفيوم، بني سويف، قناة السويس، عين شمس، جنوب الوادي بقنا، الوادي الجديد، المنوفية» تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من المعارض خلال الفترة السابقة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث بلغ عدد المستفيدين 5500 طالب وطالبة.

وبلغ إجمالي العارضين ما يزيد علي 70 عارضًا، وشملت المعارض عددًا من المنتجات «السلع الغذائية، الملابس، المفروشات، المشغولات اليدوية، الشنط، الأحذية »، حيث وفرت تلك المعارض السلع بأسعار رمزية بنسب أقل من « 25% إلي 50%» من السوق الخارجي، وشملت المنتجات معروضات صنعت بأيادي الطلاب، ومعروضات للأسر المنتجة بالمديريات، ومعروضات بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة تدعيمًا لمساعدة كافة الطلاب للاستفادة من المنتجات.



فقامت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم بتنظيم معرض لمدة يوم واحد، شمل العديد من المنتجات « سجاد، كروشيه، إكسسورات، مشغولات بالكروشيه، عرائس يدوية، مفارش، ومشغولات مطرزة، شنط ، منتجات منزلية، ومشغولات ديكورية مصنعة بالخوص»، وذلك ضمن مشاركتها في مهرجان الإرادة والتحدى، حيث شمل عدد العارضين 6 من الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي، وعرضت المنتجات بنسبة تخفيضات تراوحت بين « 10% إلي 15%»، بينما بلغ عدد المستفيدين ما يزيد علي 350 مستفيدًا.



كما نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف معرضًا خيريًا لمدة يوم واحد، وذلك بتوزيع عدد من قطع الملابس بلغت أكثر من 1800 قطعة تقريبًا، وذلك أثناء مشاركتها في إحدي القوافل بالجامعة، ووزعت الملابس كهدايا بدون أي مقابل، وتم توزيع كافة المنتجات بنسبة 100%.



وشاركت وحدة التضامن الإجتماعي بالإسكندرية مديرية التضامن في تنظيمها لمعرض الأسر المنتجة بالجامعة، حيث شمل علي العديد من المنتجات، وكذلك نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة قناة السويس معرضًا للأسر المنتجة، وشمل العديد من المنتجات «الملابس، المفروشات، أدوات تزيين وديكور»، وبلغ عدد المستفيدين لوحدتي الإسكندرية وقناة السويس ما يزيد على 700 مستفيد.



ونظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرضًا لمدة يوم واحد استعدادًا لشهر رمضات المعظم، وتشجيعًا للحرف اليدوية للطلاب، حيث شمل المعرض 15 عارضًا من الطلاب المتطوعين بالوحدة، وكذلك عارضين من الأسر المنتجة، وتضمن منتجات «كروشيه، إكسسورات، مفروشات، أدوات رمضان من فوانيس وأدوات منزلية بمشغولات رمضانية، شنط،مواد غذائية ، مشغولات مطرزة، ملابس»، وقد بلغت نسبة التخفيض من « 25% إلي 50%»، بينما تراوحت نسبة التخفيض للملابس أكثر من 80%.



وحقق المعرض نسبة بيع أكثر من 85%، ولبعض الأسر والطلاب بلغت النسبة 100%، في حين بلغ متوسط نسبة المبيعات أكثر من 10 آلاف لإجمالي 450 مستفيدًا من خدمات المعرض خلال اليوم الواحد، وساهم المعرض في تزايد أعداد الطلاب علي الوحدة للتعرف علي ماهية الحرف اليدوية، وكيفية مشاركتهم في المعارض القادمة، مما أدي لتزايد اشتراك الطلاب بورش الحرف اليدوية التي تنفذها الوحدة في جامعة عين شمس.



وشاركت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي بقنا الأسر المنتجة في معرضها بعرض منتجات للحرف اليدوية المصنوعة بأيادى الطلاب «كروشيه، مشغولات مطرزة، تارات كروشيه»، ونفذ المعرض لمدة يوم واحد بإجمالي مستفيدين تجاوز الـ340 مستفيدًا، ولاقى المعرض أثرًا طيبًا في نفوس الطلاب لاهتمام الوحدة بعؤض مشغولاتهم اليدوية في معرض شمل العديد من العارضين.



وتحت شعار«إبداع» نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنوفية معرضًا للأسر المنتجة والطلاب الموهوبين، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، لـ18 عارضًا، شمل المعرض العديد من المنتجات، خاصة السلع الغذائية التى تأتي تناسبًا مع شهر رمضان، حيث استطاعت الوحدة توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.



وتضمن المعرض العديد من المنتجات الأخرى« الملابس – السجاد- الأحذية- الشنط- اللوحات التشكيلية- المفروشات»، وترواح عدد المستفيدين 900 مستفيد تقريبًا، بينما تراوحت نسبة المبيعات أكثر من 85% من المنتجات المعروضة، وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا في مساعدة الطلاب والعاملين بالجامعة لتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان الكريم بأسعار أقل من السوق الخارجي خاصة السلع الغذائية.



واستكمالًا لسلسة المعارض التى تنفذها الوحدات بالجامعات، نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، معرضًا بأسعار مخفضة لمدة خمسة أيام لعدد 15 عارضًا من الطلاب والأسر المنتجدة والتجار المشاركين بعرض المنتجات بأسعار رمزية، وشمل المعرض العديد من المنتجات المصنعة يدويًا، وأخري« الملابس- الشنط- الإكسسورات- الكروشيه- المنظفات والعطور- السلع الغذائية – المنتجات الرمضانية»، وتراوحت نسب التخفيض ما بين 25% إلي 30% ، وتم بيع أكثر من 850 سلعة غذائية، وتم بيع أكثر من 65% من المعروضات لما يقرب من 850 مستفيدًا.



الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلي التوسع في بقية الجامعات المصرية الخاصة.



وتهدف وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات إلي تعزيز وتوظيف قدرات الشباب، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلي تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيرًا تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التى تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.