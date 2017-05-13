وزيرة التضامن: أعداد مدمنى المخدرات بين الموظفين والعاطلين واحدة

- 27 % من المتعاطنين للمخدرات بناتأحمد الدسوقى:قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أعداد المدمنين للمخدرات بين الموظفين والعاطلين واحدة، لافتة الى ان 27 % من المتعاطين للمخدرات فى مصر"بنات".وأكدت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم " مع الاعلامى عمرو اديب ، ان الحرب على المخدر

– 27 % من المتعاطنين للمخدرات بنات

أحمد الدسوقى:

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أعداد المدمنين للمخدرات بين الموظفين والعاطلين واحدة، لافتة الى ان 27 % من المتعاطين للمخدرات فى مصر”بنات”.





وأكدت خلال لقائها ببرنامج “كل يوم ” مع الاعلامى عمرو اديب ، ان الحرب على المخدرات لا تقل اهمية عن الحرب على الارهاب ، مشيرة الى ان كل متعاطى للمخدرات معرض لادمانها.