اقتصاد وأسواق

وزيرة التضامن: أعداد مدمنى المخدرات بين الموظفين والعاطلين واحدة

- 27 % من المتعاطنين للمخدرات بناتأحمد الدسوقى:قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أعداد المدمنين للمخدرات بين الموظفين والعاطلين واحدة، لافتة الى ان 27 % من المتعاطين للمخدرات فى مصر"بنات".وأكدت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم " مع الاعلامى عمرو اديب ، ان الحرب على المخدر
12:17 ص, الأحد, 14 مايو 17 12:17 ص, الأحد, 14 مايو 17

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– 27 % من المتعاطنين للمخدرات بنات

أحمد الدسوقى:
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أعداد المدمنين للمخدرات بين الموظفين والعاطلين واحدة، لافتة الى ان 27 % من المتعاطين للمخدرات فى مصر”بنات”.

وأكدت خلال لقائها ببرنامج “كل يوم ” مع الاعلامى عمرو اديب ، ان الحرب على المخدرات لا تقل اهمية عن الحرب على الارهاب ، مشيرة الى ان كل متعاطى للمخدرات معرض لادمانها.

وتابعت :” الاستعانة بالنجم محمد صلاح نجم روما الايطالى احدث نقلة كبيرة للغاية فى الحملة التى تنظمها وزارة التضامن للاقلاع عن المخدرات”، لافتة الى ان 58% من المتعاطين للمخدرات يتعاطعون فى المنزل بين اسرهم .

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