وزيرة التضامن: أبطال الأولمبياد متميزون في مختلف الألعاب

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالنتائج الرائعة التي تحققها البعثة المصرية في الأولمبياد الخاص التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث مع توالي أيام بطولة الألعاب العالمية يحقق الأبطال المصريون نتائج متقدمة ويحرزون العديد من الميداليات.



وتقدمت القباج بالتهنئة لابنة مصر محاسن حسن من دار القدس لرعاية الأيتام من ذوي الإعاقة بالمعادي والتي نجحت في تحقيق 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في رفع الأثقال والابنة آية فرج حسين التي حصدت الميدالية البرونزية في بطولة ألعاب القوى والتنافس القوي للابن محمد محمود عبود في رياضة ألعاب القوى من جمعية زهور الحياة لرعاية الأيتام من ذوي الإعاقة بالإسكندرية.



وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي المستوى المشرف والأداء القوي والمتميز الذي ظهر به اللاعبون بعد تدريبات مكثفة وجهد الجهاز الفني وما حققه الأبناء من نتائج والإصرار على تحقيق إنجازات متميزة ومنافسة قوية متميزة للاعبين المصريين في مختلف الألعاب.

لدعم ذوي الإعاقة

مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت القباج أن هذه المشاركة المشرفة تأتي في إطار دعم كامل من القيادة السياسية لذوي الإعاقة، حيث تشهد مصر طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، ومن منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تواجدها ببرلين الأسبوع الماضي على لقاء مسئولي بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والتي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية.

جدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية. وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين، وشعارهم “الكل فائز” .



وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة.

بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائباً له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي.

ومشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.



وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم.

وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع واهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم.