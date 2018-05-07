وزيرة التخطيط: %8 معدل النمو المستهدف بحلول 2022

المال - خاصقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل فى العام المالى المقبل 2018 – 2019 إلى %5.8، تتصاعد تدريجياً إلى %8 بحلول 2022.وأكدت خلال المؤتمر على حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو، من خلال توج

المال – خاص

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل فى العام المالى المقبل 2018 – 2019 إلى %5.8، تتصاعد تدريجياً إلى %8 بحلول 2022.

وأكدت خلال المؤتمر على حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو، من خلال توجيه استثماراتها لسد الفجوات التمويلية بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم توجيه 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد فى خطة السنة المالية 2019، فضلاً عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية جنوب وشمال سيناء.

وأوضحت أن نمو الاقتصاد المصرى بدأ يتحول إلى نمو احتوائى، موفر لفرص العمل، وهو ما أثبتته مؤشرات التشغيل الذى انعكس على توفير مزيد من فرص العمل، وتوفير متوسط سنوى بلغ 710 ألف فرصة خلال عامى 15/2016 و16/2017، مما أسهم فى خفض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى %11.3، خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، وأضافت أنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجى إلى %10.4، خلال العام المالى 18/2019، وإلى %8.5، بحلول 21/2022.