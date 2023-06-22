وزيرة التخطيط : 7 شركات جار تأهيلها من خلال صندوق ما قبل الطروحات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن صندوق ما قبل الطروحات الحكومية يتولى حاليًا إعداد 7 شركات كدفعة أولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل قائمة تضم 32 شركة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية اليوم، أن صندوق ما قبل الطروحات يستهدف إعداد الشركات للطرح لمستثمر استراتيجي عبر إعدادها فنيًا وماليًا وقانونيًا، لخلق قيمة مضافة وتوليد مزيد من العوائد، وليس مسؤولًا عن عملية الطرح بالبورصة.

وفي سياق آخر توقعت “السعيد” قرب الانتهاء من إعداد وإطلاق الإصدار الثاني من التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى 27 محافظة مصرية، والذي يتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما أثمر عن زيادة تغطية المؤشرات لتبلغ 45 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في التقارير التي أطلقتها الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021.