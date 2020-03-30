وزيرة التخطيط : 6 مليارات جنيه رصيد صندوق الطوارئ.. والإعانة من الأجر الأساسي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رصيد صندوق إعانات الطوارئ حاليًّا يُقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

اللائحة المالية للصندوق.. ولجنة رئيس الوزراء

الدكتورة هالة السعيد خلال الإجتماع

وأضافت وزيرة التخطيط أن لائحة الصندوق المالية تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي، للتأمين للعامل نفسه فى حالة الطوارئ، وذلك للعمالة المؤمَّن عليها فى المنشآت، سواء كانت “قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص”.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن اللجنة التى شكّلها رئيس الوزراء لبحث تعويضات العمالة المتضررة من فيروس كورونا، ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛ لضمان وجود قاعدة بيانات موحَّدة للعمالة المتضررة، مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.

اجتماع وزاري مع القطاع الخاص

جانب من الإجتماع اليوم

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التخطيط، اليوم، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور.

كما شارك في الاجتماع أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

دعم كل الفئات المتضررة.. ومراجعة كل ثلاثة شهور

وزيرة التخطيط خلال الإجتماع

في السياق نفسه أكدت وزيرة التخطيط الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلي مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات أخرى تعرضت لغلق جزئي، وأنه من المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذى يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لا بد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية؛ من أجل وضع رؤية مرحلية كل ثلاثة أشهر تتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة.

وقالت وزيرة التخطيط إن دور لجنة التى شكّلها رئيسي الوزراء هو بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل فى وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات، سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمَّن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات.

وستتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التى ترغب فى تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية؛ بهدف أن تكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود مما يسهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقالت وزيرة التخطيط “سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان؛ واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التى توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، والأخرى للعمالة غير المنتظمة”.

الاستفادة من قواعد البيانات ومنع الازدواج

جانب من إجتماع اليوم

وأكدت وزيرة التخطيط “أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى، وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي و البنك المركزي.

ونوهت بأنه من الضرورى العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًّا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.