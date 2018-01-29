وزيرة التخطيط: 5.8% نموًا متوقعًا في السنة المالية المقبلة

خالد بدر الدينأعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد اليوم الاثنين، أن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا قدره 5.8% في السنة المالية التي ستبدأ في يوليو المقبل.ويقل المعدل المستهدف قليلًا عما جرى الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، حين قدرت الوزيرة النمو المتوقع للسنة المالية 2018-2019 عند 6 %

خالد بدر الدين



أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد اليوم الاثنين، أن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا قدره 5.8% في السنة المالية التي ستبدأ في يوليو المقبل.

ويقل المعدل المستهدف قليلًا عما جرى الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، حين قدرت الوزيرة النمو المتوقع للسنة المالية 2018-2019 عند 6 %.

يذكر أن وكالة رويترز قالت في وقت سابق إن اقتصاد مصر يواجه صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، لكن الحكومة تأمل في أن تضعها إصلاحات مجددا على المسار الصحيح، والتى شرعت في تنفيذها خلال السنة الأخيرة بفضل دعم صندوق النقد الدولي.