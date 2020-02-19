وزيرة التخطيط: 5.6% معدل النمو في النصف الأول

وتضمنت عرض أهم نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالى 2019/2020

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بداية الاجتماع عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال فترة النصف الأول من العام المالى 2019/2020 .

وتم خلاله استعراض ومناقشة بعض القضايا التى تهم الشأن العام على المستوى؛ الاقتصادى والاجتماعى والتنموي وتضمنت عرض أهم نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالى 2019/2020.

وعرضت وزيرة التخطيط لما تم بشأن مؤشرات تطور معدل النمو الاقتصادي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت ٥.٦٪، وذلك رغم استمرار النمو العالمي في التباطؤ.

وأوضحت السعيد أن صندوق النقد الدولي قام بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي عن عام 2020 للمرة الثالثة؛ حيث خفض توقعاته نزولاً من 3.6% في شهر أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020.

وقالت إن عددا من المنظمات أيضا توقعت انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% خلال العام الحالي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع في الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019/2020 ووصل إلى 5.6% مقابل الفترات المقارنة في الأعوام السابقة.

وأوضحت أن هذا التحسن جاء مدفوعاً بنمو قطاعات تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، بجانب استمرار نمو قطاع السياحة.