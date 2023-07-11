وزيرة التخطيط: 3 شركات تأهلت لطرح الوطنية وتوقعات الترسية لها وصفقة جبل الزيت بين أكتوبر ونوفمبر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صندوق مصر السيادي تلقى 6 عروض من تحالفات على طرح شركة وطنية ببرنامج الطروحات، وتم تأهيل 3 شركات منها وهي في مرحلة الفحص النافي للجهالة ومتوقع أن يتم إعلان الترسية بين أكتوبر ونوفمبر هذا العام .

وزيرة التخطيط قالت ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الادارية الجديدة ، وهي توضح عمليات الطرح الجاري العمل حاليا.

وذكرت أن محطة جبل الزيت تم طرحها وتنافس عدد من المستثمرين وتم تلقي عروضا غير ملزمة والقبول بأعلى سعر في يونيه 2023 ، وتم منح المستثمر مهلة 60 يوما للفحص النافي للجهالة ومتوقع الترسية خلال شهر أكتوبر بقيمة 300 مليون دولار .

وتابعت: بالنسبة لمحطات تحلية المياه تم وضع خطة خمسية مع وزارة الإسكان لطرح 21 محطة بإجمالي 3 مليارات دولار حتى 2025، وتقدم 90 مستثمرا من 30 دولة وتم تأهيل 17 مستثمرا بالطرح الأول لعدد 4 محطات متوقع الترسية في الربع الأول لعام 2024.