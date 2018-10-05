وزيرة التخطيط : 21.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للخدمات الصحية

المال - خاص: شهدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بشأن إعلان نتائج المسح لمبادرة (100 مليون صحة) للرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي.وأثنت د.هالة السعيد علي الجهد المبذول من جميع المشاركي

المال – خاص:



شهدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بشأن إعلان نتائج المسح لمبادرة (100 مليون صحة) للرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي.

وأثنت د.هالة السعيد علي الجهد المبذول من جميع المشاركين بالحملة التي تعمل بالأساس لخدمة المواطن المصري، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة الواسعة للمواطن المصري ووعيه بأهمية الحفاظ على صحته، وبالنتائج التي حققتها الحملة حتى الآن.

وأوضحت خلال المؤتمر دور وزارة التخطيط في دعم مبادرة المسح الشامل للفيروسات، بالتعاون مع وزارة الصحة والتي تتمثل في توفير 3000 جهاز تابلت، و 4000 خط ربط، و 50 جهاز حاسب شخصي، كما استضافت وزارة التخطيط جميع الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالمسح بالمعهد القومي للإدارة، بالإضافة إلي توفير جميع الأجهزة الخاصة بالاستضافة وتقديم الدعم الفني، فضلا عن ربط جميع وحدات المسح بمركز الاستضافة الرئيسي.

وأضافت أن الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية جهدا كبيرا من أجل النهوض بصحة المواطنين، من خلال الاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المواطنين من محدّدات اجتماعية، وبنية أساسية، ووعي عام، تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى حوكمة قطاع الصحة بإتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب.

وقالت إن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة في عدة مشروعات منها مشروع ميكنة المعامل المركزية لوزارة الصحة والذى يهدف إلى بناء نظام معلومات معامل التحاليل الطبية والأغذية والمياه والمخدرات والسموم، بالإضافة إلى مشروع ميكنة معاهد الأورام حيث تعمل وزارة التخطيط على ميكنة دورة العمل بكل مركز أورام وإنشاء ملف طبي لكل مريض يمكنه من الحصول على الخدمة من المركز المناسب له، كما تتعاون الوزارتان في مشروع بناء الملف الطبي للمريض وبناء نظام مركزي وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبي بالصيغة الرقمية لكل مريض، بالإضافة إلي مشروع ميكنة مشروعات وزارة الصحة وبناء نظام مركزى وقاعدة بيانات موحدة لكل مرضى أقسام الرعايات والحضانات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت الوزيرة إلي أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف توجيه استثمارات كلية للخدمات الصحية تصل إلى حوالي 21.8 مليار جنيه وبمعدل نمو حوالي 20.7٪ مُقارنةً بعام 17/2018، وذلك في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص إنفاق حكومي لا يقل عن نسبة 3٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، وإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يُغطي كل الأمراض.

وأوضحت أن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية على كل المستويات، من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والانتهاء من تطوير مُستشفيات محافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وتتضمّن 20 مستشفى، و103 وحدات رعاية صِحّة أوّلية في خمسِ مُحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء)، بالإضافة إلي زيادة نسبة التغطية السكانية بخدمات الرعاية العلاجية، من خلال تحسين الخدمة بتطوير وإحلال وتجديد المستشفيات، وزيادة نسبة المستفيدين من خدمات المستشفيات العلاجية في عددٍ من المناطق النائية والمحرومة، مع الاهتمام بخدمات الطب الوقائي، وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد، خاصةً المناطق الأكثر فقرا، والاهتمام بالمرأة والطفل والمعاقين والمسنين، من خلال برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وبرامج رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج رعاية المعاقين والمسنين.

وحول البرامج الأساسية المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية في خطة العام المالي 18/2019، أوضحت هالة السعيد أن الخطة تتضمن ثمانية برامج أساسية لتطوير الخدمات الصحية، تشمل برنامج الرعاية الأولية إذ من المستهدف افتتاح 13 مستشفى طب علاجي، منها مستشفيات بني سويف العام، وطامِيّة بالفيوم، والبيّاضِيّة بالأقصر، وسَمَلّوط ودِير مُواس بالمنيا، ومَنفلوط وأبو تِيج بأسيوط، ورأس غارِب بالبحر الأحمر، بالإضافة إلي برنامج الرعاية الوقائية، برنامج الرعاية العلاجية، برنامج خدمات بنوك الدم، برنامج التمريض، برنامج تنظيم الأسرة، برنامج الصيدلة، برنامج الإسعاف.

يذكر أن أهداف مبادرة (100 مليون صحة) تتمثل في الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة بالمحافظات، وتقديم التوعية الصحية للمواطنين، وهى حملة مجانية تقدم بدون أى مقابل.

