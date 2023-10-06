وزيرة التخطيط: 11.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 23/2024، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين مُختلف الأقاليم والـمُحافظات، ووفقًا لجهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وأولويّات كل منها، مشيرة إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء (نحو 55%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% علي الترتيب.

وحول الاستثمارات الـمُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء، أوضحت السعيد أن جملة الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، ومنها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي استكمال إنشاء عدد (13) تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 141.995 ألف فدان، استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام 14505 فدان، وفي مجال الصرف الصحي تستهدف الخطة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة، وفي مجال الخدمات الأخرى تستهدف الخطة تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل، رفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، استكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25م (مقاولة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، إلى جانب تطوير منظومة الحماية المدنية (آلات ومعدات)، تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

وفيما يخص مشروعات الـمياه بالمحافظة تستهدف الخطة إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، ومد خدمة توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وفي مجال التعليم تستهدف الخطة استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، تطبيق الجدارات في المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء، إحلال المباني المتهالكة لحماية الأرواح والممتلكات، تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية، وفي مجال التشييد والبناء تستهدف الخطة استكمال إنشاء عدد 17 تجمعًا تنمويًا، استكمال إعادة تأهيل عمارات المساعيد، إزالة وإعادة إنشاء العمارات الآيلة للسقوط، تطوير المناطق العشوائية بمحافظة شمال سيناء، استكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء.

وفيما يتعلق بأهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد (15) تجمعًا زراعيًا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضي للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول 168 كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلي 70 ألف م3/يوم، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، انشاء خزان أرضي بمدينة دهب سعة 5000 م3 والخط الصاعد والهابط، علاوة على إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ، وتوصيل المرافق الخارجية (مياه الشرب، الصرف الصحي) لجامعة الملك سليمان بفروعها الثلاث (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ).

وفي مجال التعليم أوضح التقرير أن الخطة تستهدف إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة، استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، استكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكي (الابتدائي/الإعدادي/الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري، إحلال وتجديد مدارس، وإنشاء وتجهيز فصول، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية تستهدف الخطة استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بمركز الطور بجنوب سيناء، استكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي (المبنى الهرمي)، وتطوير عدد (2) عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى، تطوير المبنى الرئيسي لإسعاف دائري شرم الشيخ، استكمال إنشاء وتطوير الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية (مرافق، شبكات، مولدات كهربائية، مصاعد، أعمال استشارية، حماية مدنية) بالمحافظة.

كما أشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء قرية التراث البدوي بجنوب سيناء، استكمال مركز التنمية الرياضية بجنوب سيناء والملاعب المفتوحة، استكمال مشروع مُعالجة انهيار هضبة أم السيد، إنشاء حديقة الطور الجديدة بمساحة 15000م2 في إطار دعم المشروعات الخضراء، استكمال مد وتدعيم شبكات الإنارة بالمدينة بمنطقة المزينة ومدخل الميناء، استكمال تطوير وتجهيز ديوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إلى جانب البدء في تطبيق مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة في إطار منظومة المخلفات الصلبة، رفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظة للحفاظ على البيئة من التلوّث، وتطوير ورفع كفاءة المباني المختلفة بالمحافظة.