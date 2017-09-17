وزيرة التخطيط: وقف تداول الشيكات الورقية بنهاية نوفمبر

مدحت إسماعيل قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، إن وزارة المالية ستوقف تتداول الكاش للشيكات الورقية بنهاية نوفمبر المقبل، وسيكون التداول عند حد 20 ألف جنيه. ولفت خلال مؤتمر بعنوان الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية وتوليد…

مدحت إسماعيل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، إن وزارة المالية ستوقف تتداول الكاش للشيكات الورقية بنهاية نوفمبر المقبل، وسيكون التداول عند حد 20 ألف جنيه.

ولفت خلال مؤتمر بعنوان الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية وتوليد فرص العمل إلى أن هذه المنظومة هي استكمال للاصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وأوضحت أنه يتم حاليا إجراء ميكنة للخدمات ومنها منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.

وأضافت “يتم حاليا تحديث لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيشمل علي حوافز تأمينية وضريبية لتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمى”.

ولفت السعيد، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية كلما تاخر البدء في تنفيذها سيكون لها تكلفة أعلي، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية لم يكن لها تأثير علي الاستثمارات العامة.