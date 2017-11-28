وزيرة التخطيط: وصلنا لمعدل نمو 5.2% هو الأفضل منذ 2012

خاص قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل النمو في مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 إيجابي حيث استطعنا تحقيق معدل نمو 5.2% في الربع الأول مقابل 3.4% في الربع المقارن من العام الماضي بما يحقق طفرة كبيرة في معدل النمووأكدت في تصريحات متلفزة،

خاص

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل النمو في مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 إيجابي حيث استطعنا تحقيق معدل نمو 5.2% في الربع الأول مقابل 3.4% في الربع المقارن من العام الماضي بما يحقق طفرة كبيرة في معدل النمو

وأكدت في تصريحات متلفزة، أن تلك المعدلات هي الأفضل منذ 2012، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي كما أشارت أن معدل النمو الذي تم تحقيقه جاء مدفوعاً بمعدلات الاستثمار وليس معدل الاستهلاك حيث يشغل معدل الاستثمار نسبة 3 % من نسبة معدل النمو مما يعد مؤشراً جيداً.

وأوضحت أن النمو شمل جميع القطاعات الاقتصادية كقطاعات الصناعة والزراعة والاستخراجات سواء أكانت غاز أو بترول بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء والنقل والتخزين وغيرها محققة نمو موجب وانعكست نتائجه بشكل جيد و استحوذت تلك القطاعات علي نسب عالية في معدل النمو.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة التحويلية يشكل نسبة 19 % كنسبة مساهمة في الناتج وهي نسبة مرتفعة كما استطاع قطاع الاستخراجات تحقيق نسبة 11.2 % من مساهمته في الناتج.

وحول معدلات البطالة وفرص التشغيل قالت السعيد إن معدل البطالة انخفض ليصل إلي11.9% حيث تساهم مجموعه من القطاعات الهامة في توفير فرص عمل كقطاع الصناعة التحويلية وقطاعات الاستخراجات والتشييد والبناء كما ساهم قطاع الزراعة بنسبة 51% من نسب فرص العمل.

وأضافت أن معدل البطالة لم ينخفض إلى أكثر من ذلك نتيجة لنسبة الخريجين من الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2016/2017 لذا نتائج الربع الأول من كل عام فيما يخص معدل البطالة تكن الأسوأ.



** سيناء





هناك نظرة تنموية شاملة ومتكاملة في الفترة القادمة فيما يخص منطقة سيناء.

وأكدت “السعيد” في التصريحات ذاتها أنه جرت مناقشات خلال اجتماعها مع د.مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، حول التنمية الشاملة بسيناء حيث تحتاج تلك المناطق إلى مزيد من الخدمات التعليمية والتوسع في انشاء الجامعات ومراكز الشباب وأماكن لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.

وقالت السعيد: “الإصلاح ليست عصا سحرية فهو ليس انتقال من وضع لأخر، لكن ما يطمئن هو أن معدل الاستثمار يزيد ويُكون فرص العمل من مجالات الاستثمار وفي قطاعات مثل قطاع الصناعة والنقل والتخزين مما يضمن استدامة معدلات النمو فرص العمل الأمر الذي يعد الحماية الحقيقية التي نستطيع تحقيقها للمواطن”.

وأضافت “السعيد: أن الاهتمام بتلك المناطق يأتي من خلال إنشاء تجمعات تنموية لخلق فرص عمل وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة مؤكدة أنه بالفعل تم عرض 13 مجمع متكامل علي رئيس الجمهورية لخلق فرص عمل شبابية وهي مجمعات متكاملة تشمل مجالات الصناعة والتسويق وخلق مراكز فنية يتخرج منها الشباب للعمل في الصناعات القريبة منها كما تضم المدارس الفنية والجامعات مما يحقق تنمية شاملة ومتكاملة