وزيرة التخطيط: هنقدر نكمل لو استمرت أزمة «كورونا» لأن اقتصادنا متنوع (فيديو)

قالت الوزيرة: "أخذنا خطوات قوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي حققت لنا صلابة".

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اقتصاد مصر متنوع وقادر على البقاء حتى لو استمرت أزمة فيروس كورنا .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع قناة الحياة ردا على سؤال بشأن مدى قدرة الاقتصاد على البقاء حال استمرت أزمة الفيروس.

وأكدت أن مصر لديها مجالات عديدة تدعم اقتصادها ومصانع تعمل وقطاعات كالإنشاء والبنية التحتية مستمرة

وقالت الوزيرة إنه منذ بداية أزمة انتشار الفيروس في الصين التي تعد الأهم لاقتصاد لمصر واقتصاديات العالم تم وضع سيناريوهين للمواجهة وعقب توسع الأزمة في دول أخرى وصارت عالمية تم وضع سيناريوهات وتوقعات.

وأكد أن أزمة فيروس كورونا مختلفة تماما عن كل الأزمات الدولية السابقة ومست قطاعات عديدة وليس قطاعا واحدا.

وقالت إن أزمة الفيروس عميقة في العالم ومتشابكة ومعقدة، مستدركة: “لكن نحمد الله أننا ننعم باقتصاد متنوع، فهناك دول تعتمد على السياحة وأخرى على البترول وغيرهما يعتمد على قطاعات أخرى”.

وأضافت: “نحن اقتصادنا متنوع، وأخذنا خطوات قوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي حققت لنا صلابة”.

وأمس الانثين نوه مجلس الوزراء إلى أن شبكة CNN العالمية استعرضت تقريرا مصورا تحت عنوان ” الاقتصاد المصري في 60 ثانية “… تشيد من خلاله بتحسن أداء الاقتصاد المصري.

وجاء في التقرير الذي أذاعته الشبكة العالمية أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% في عام 2019، ما يجعله واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

وأشاد التقرير في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الدولة لتحديث بنيتها التحتية الاقتصادية.

وعرض من أبرزها مشروعات توسيع قناة السويس، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، وتعزيز حركة السياحة، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة الخضراء، وإنشاء مشروع “بنبان” ووصفه بأنه يعد واحداً من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.