وزيرة التخطيط: نهتم بتدريب العاملين بالمحافظات

المال ـ خاص:اجتمعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، مع لجنة إعداد الخطة بالوزارة؛ لمناقشة ومتابعة عمل اللجنة، ووجهت الوزيرة أثناء الاجتماع بضرورة وجود خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى الوزارات عن الخطة أو المنظومة. وأعلنت السعيد أنه تم تكليف هيئات التخطيط الإقلي

المال ـ خاص:

اجتمعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، مع لجنة إعداد الخطة بالوزارة؛ لمناقشة ومتابعة عمل اللجنة، ووجهت الوزيرة أثناء الاجتماع بضرورة وجود خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى الوزارات عن الخطة أو المنظومة.

وأعلنت السعيد أنه تم تكليف هيئات التخطيط الإقليمي للتنسيق مع المُحافظات، وتم بالفعل استلام خطط عدد من المحافظات، وفي انتظار بقية الخطط بنهاية الأسبوع القادم، على أن يتم في الفترة القادمة الاستعانة بنموذج ملئ للوزارات والمُحافظات عند الإرسال بطلب الخطط، وأن يكون النموذج الموحد للبيانات ومؤشرات الأداء المطلوبة من الوزارات إلكترونياً بجانب النموذج الورقي.

وحول تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها محليا من خلال المكاتب الإقليمية قائلة: “يوجد في مصر 7 إقليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها في متابعة المشروعات محليا”، مشددة على ضرورة إيجاد آلية لتنظيم علاقة تلك المكاتب بالمحافظات على أن يتم توفير التدريبات اللازمة للعاملين بمكاتب التخطيط الإقليمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف المتعلق بتمويل البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والموجه لمحافظتي سوهاج وقنا بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، حيث تم اعتماد خطة التنمية المقترحة للعام الأول للبرنامج والمقرر تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير المقبل بالمحافظتين.