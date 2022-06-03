وزيرة التخطيط : نعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في جميع الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن مصر، أن كل الدول الأعضاء بالمجموعة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية للدول العربية، ولذا نعمل على تعزيز دورة من خلال الحوافز والتسهيلات المختلفة.

وأضافت السعيد، إنه للمرة الأولى يتم عقد منتدى للقطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، وذلك لأن كل الدول الاعضاء تؤمن بشدة بأهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وخصوصاً أن البنك الإسلامى للتنمية توسع وأصبح لديه عدد من المؤسسات التنموية الداعمة للقطاع الخاص.

وذكرت ان مصر نجحت في برنامج الاصلاح الاقتصادي ، اذ نعمل حاليا علي تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية، و المرحلة الثانية من الاصلاح التى تؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك اساسى فى عملية التنمية.