وزيرة التخطيط : نعمل على إنشاء قاعدة بيانات لرصد الطلب على الوظائف بالتعاون مع جميع القطاعات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدى بيانات شاملة لرصد الطلب على الوظائف، وسرعة خلق فرص عمل لخفض معدلات البطالة.

وأضافت، خلال كلمتها، اليوم، في جلسة بعنوان الآفاق القادمة في الساسيات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل، أنه كانت هناك حاجة لأن يكون الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات والأزمات.

وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع الجزء النهائي لتلك الخطة قبل أزمة جائحة كوفيد- 19، لتتم وفقًا للنهج الذي تتبعه الدولة المصرية دائمًا بشكل تشاركي،

موضحة أنه تم عقد مجموعة كبيرة من الحوارات المجتمعية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل مستمر لمدة حوالي 16 شهرًا، لينطلق برنامج الإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك، أن استضافة مصر اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية هذا العام بمدينة شرم الشيخ يعكس العلاقات القوية والمثمرة بين مجموعة البنك ومصر.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ال47 والمنعقدة بشرم الشيخ، في الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.