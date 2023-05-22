وزيرة التخطيط : نستهدف زيادة الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر إلى 40% خلال 2024

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تستهدف خلالخلال 2024 أن يصل حجم الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر إلى40٪ بزيادة قدرها 10٪.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري العمانى بحضور وزير التجارة والصناعة العمانى قيس بن محمد ونظيره المصري والدكتور محمد معيط وزير المالية ويحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري .

واستعرضت الوزيرة الإصلاحات والتعديلات التشريعية الخاصة بقطاع الاقتصاد والاستثمار المصرى ومن ضمنها الرخصة الذهبية،مؤكدة أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات المباشر والغير المباشر .

واضافت أن استراتيجية الدولة اعتمدت على عدة محاور أبرزها إصلاحات تشريعية والبنية الأساسية على مستوى عالى ومتقدم ، والإصلاح الاقتصادى والهيكلي

وأشارت السعيد أن الدولة المصرية لديها الرغبة فى مواصلة جسور التعاون مع سلطنة عمان لما يربطهم علاقة وطيدة تاريخية

ونوهت السعيد أن العالم يمر الان بأزمات قاسية ، لذا لابد من تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية للاستفادة من المزايا التنافسية.