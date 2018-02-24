وزيرة التخطيط: نستهدف خفض نسبة البطالة 2%

محمود زكى قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة تستهدف خفض البطالة بنسبة 2% خلال العامين المقبلين وذلك وفقا لرؤية مصر 2030. وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر شباب الصعيد بالفيوم، أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة القطاع الالكتروني الحكومي وذلك من خلال تقديم الخدمة الإلكترونية وهو ما يسمح بإجراء ال

محمود زكى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة تستهدف خفض البطالة بنسبة 2% خلال العامين المقبلين وذلك وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر شباب الصعيد بالفيوم، أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة القطاع الالكتروني الحكومي وذلك من خلال تقديم الخدمة الإلكترونية وهو ما يسمح بإجراء العمليات الحكومية الكترونية.

واشارت إلى أنه الوزارة تسعى الى رفع كفاءة الحكومة الالكترونية داخل المحافظات والتي بدأت في محافظة الإسماعيلية.

ولفتت إلى أننا نسعى لعملية تدوير موظفي الدولة وذلك مع وجود تخمة في بعض المؤسسات الحكومية بمصر.