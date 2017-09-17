وزيرة التخطيط: نستهدف خفض البطالة لـ9.5‎%‎ خلال عامين

مدحت إسماعيلقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استراتيجية 2030، تستهدف خفض معدلات البطالة لـ9.5 خلال عامين. جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام توليد فرص العمل، الذي نظمه المجلس الوطنى المصري

مدحت إسماعيل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استراتيجية 2030، تستهدف خفض معدلات البطالة لـ9.5 خلال عامين.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام توليد فرص العمل، الذي نظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية.

وأوضحت الوزيرة أن نتائج وثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمبر الماضي بدأت تظهر اذ ارتفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الرابع الأخير للعام المالي الماضي لـ‎%5 وانخفضت معدلات البطالة في نفس الفترة لــ11.9 مقارنة بـ12.6 خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وأضافت استراتيجية 2030 تقوم على تحقيق النمو، وذلك النمو في مفهومه يرتكز علي عمل توازن في معدلات التنمية لتراعي الحيّز العمر والمكاني للمجتمع.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك طاقة بشرية كبيرة من الشباب تمثل 62‎‎% من المجتمع.

