وزيرة التخطيط: ندرس طرح حصص 10 شركات بـ6 مليارات دولار قبل نهاية العام

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي، إذ سيتم طرح نحو 10 شركات ما بين البورصة ومسثتمر استراتيجي، في تطبيق لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقالت السعيد في تصريحات على هامش إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة، إنه يجري دراسة مجموعة من الشركات تضم القطاعات المختلفة ولم تذكر هوية تلك الشركات أو القطاعات المستهدفة.

وتابعت أنه ستيم طرحها على دفعتين تتراوح قيمه حصص تلك الطروحات من 2.5 إلى 3 مليارات دولار لكل مرحلة، مؤكدة أن نسب الطروحات من 20 إلى 30%.

وأكدت أن الطرح سيتوقف على ظروف الأسواق العالمية، وطبيعتها، في ظل التحديات الجيوسياسية.

وتابعت: نعمل حاليا على التباحث مع عدد من المستثمرين الأجانب للدخول في الصندوق الفرعي، واختيار مجموعة تلك الشركات عقب التقيم.

وأكدت أنه تم الاتفاق على التعاقد بشكل مبدئي مع عدد من المستثمرين، مؤكدة أن عملية الطرح لا تعني التخارج نهائيا أو بيع الشركات وإنما ضخ استثمارات ورؤوس أموال جديدة، ومشاركة في الإدارة، تلبي مصلحة الطرفين.