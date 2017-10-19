وزيرة التخطيط : نحن من يحدد أوجه إنفاق قرض البنك الدولي

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، إننا سنقدم قانون التخطيط الموحد الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء .

وأضافت : “ليس مهمًا ما يريده قرض البنك الدولي، المهم ما نريده نحن من هذا القرض، تبعًا لاحتياجاتنا التى نعرفها جيدًا، وتبعًا لخططنا التي نمضي فيها قدمًا بخطى ثابتة، وهذا القرض مخصص لاستكمال احتياجاتنا، ونحن من سنحدد أوجه إنفاقه طبقًا لدراسات علمية.. والحكومة المصرية ستضخ مبلغ مماثل للقرض في المحافظات ذاتها في الوقت نفسه”.

جاءت التصريحات ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين لمحافظتي قنا والأقصر، وذلك في إطار استكمال سلسة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب انجاز تلك المشروعات.

يُذكر أن وزيرة التخطيط قد بدأت زيارتها إلى الصعيد الشهر الماضي عبر بوابته الشمالية، محافظة الفيوم.

