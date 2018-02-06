وزيرة التخطيط من عمان: علاقات البلدين قوية ونطمح لتعزيزها في المستقبل

المال - خاصالتقت، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى درويش بن إسماعيل البلوشى، الوزير المسئول عن الشئون المالية فى سلطنة عمان. تم بحث آليات تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، إضافة الى استعراض الفرص الاستثمارية

المال – خاص



التقت، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى درويش بن إسماعيل البلوشى، الوزير المسئول عن الشئون المالية فى سلطنة عمان.



تم بحث آليات تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، إضافة الى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة، خاصة في قطاع التعدين والسياحة والموانئ والصناعة.



وقد جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تحفيز المستثمرين في الجانبين من أجل الدخول في الاستثمارات المشتركة في تلك القطاعات، وكذا تم التطرق إلى الاجراءات المتعلقة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

وأعربت د. هالة السعيد عن سعادتها لزيارة السلطنة، واشادت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين قائلة: “إن العلاقات المصرية العمانية علاقات وطيدة تستمد قوتها من البعد التاريخي وعمقها بين البلدين، فتربط الدولتين علاقات تجارية واقتصادية قديمة تطورت بعد قيام سلطنة عمان الحديثة إلى أبعاد سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية”.

وقد نوه الوزير العماني عن عمق العلاقات الثنائية التاريخية والسياسية بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.