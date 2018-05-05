وزيرة التخطيط: منظومة موازنة البرامج ستساعد في ضبط أمور الوزارات

ياسمين فوازقالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن منظومة موازنة البرامج والأداء ستساعد في ضبط الأمور في مختلف الوزارات.وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة، أن تنفيذ منظومة البرامج والأداء سيسمح بوضع خطط واضحة للوزارات ومتابعة تنفيذها، لافتة إلى أن ذلك لم يكن متاحًا فيما قبل.جاء ذلك

ياسمين فواز

قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن منظومة موازنة البرامج والأداء ستساعد في ضبط الأمور في مختلف الوزارات.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة، أن تنفيذ منظومة البرامج والأداء سيسمح بوضع خطط واضحة للوزارات ومتابعة تنفيذها، لافتة إلى أن ذلك لم يكن متاحًا فيما قبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس لجنة الخطة والموازنة، والإسكان والشئون العربية وعدد من السادة النواب.

وأكدت الوزيرة، أن منظومة البرامج والأداء كأي منظومة تحتاج بنية أساسية تكنولوجية وبنية أساسية بشرية، وهو ما تم العمل عليه الفترة الماضية، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.

وأوضحت أن سيتم تنفيذ خطة للبرامج التدريبية داخل الوزارات للتدريب على تطبيق منظومة البرامج والأداء، وكذلك لميكنة العمل داخل الوزارات بما يسمح بوقف المنظومة الورقية بينها.

يُذكر أن الاجتماع شهد عرض وزيري التخطيط والمالية لموازنة العام الحالي والتحديات الموجودة، والأطر العامة والأرقام المستهدفة، والنقاش من السادة النواب مع الوزيرين حول الأرقام المطروحة.

