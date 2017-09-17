وزيرة التخطيط: منظومة جديدة لربط المحافظات بالتنمية

مدحت إسماعيل قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، إن هناك منظومة جديدة لربط المحافظات بالتنمية.جاء ذلك كلمتها في مؤتمر "الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل"وأوضحت أنه يتم حاليا تنفيذ منظومة جديدة

مدحت إسماعيل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، إن هناك منظومة جديدة لربط المحافظات بالتنمية.

جاء ذلك كلمتها في مؤتمر “الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل”

وأوضحت أنه يتم حاليا تنفيذ منظومة جديدة للتخطيط المحلي بالمحافظات، لسد الفجوات التنموية، فضلا عن إعداد كوادر لمرافقة وتنفيذ تلك المنظومة.

وأشارت إلى أن الحكومة تركز علي التوسع في مشروعات المرافق ومنها الطرق والكباري والكهرباء، باعتبارها مشروعات مولدة لفرص العمل.

وأضافت أن هناك تنسيقا مع قطاعات الصناعات بمختلف أنواعها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وتابعت: تم عرض المنظومة علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وسيتم البدء في تنفيذها، مضيفة انها تستهدف ربط المشروعات الاستثمارية الحكومية بفجوات التنمية في المحافظات.