وزيرة التخطيط: مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة .

جاء ذلك خلال كلمة لها خلال ليوم فعاليات الحفل السنوي السادس عشر، لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية، وذلك لإعلان أسماء المبعوثين الحاصلين على المَنح الدراسية لدرجة الماجستير لعام 22 / 2023، والاحتفال بالخريجيين الذين شاركوا في تشكيل جيل جديد من قادة الأعمال في مختلف تخصصاتهم والنهوض بمستقبل البلاد.

وأوضحت أن احتفالية اليوم تحمل الكثير من المعاني والقيم الهامة وتبرز دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها، أن القائمون على مؤسسة القلعة مهتمون بالاستثمار في العنصر البشري وحريصون على تقديم تلك المنح الدراسية بنفس الجودة المعهودة مع اختيارهم لجامعات عريقة في ظل ظروف غير معتادة يمر بها العالم أجمع.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة، موجهة رسالة للطلاب الفائزين بالمنحة بضرورة أن يكون خير سفراء لبلدهم.

وتأتي الاحتفالية في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة القلعة للمَنح الدراسية، للمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، عبر توفير المَنح الدراسية للشباب المصري الموهوب والواعد، لتمكينهم من الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في جميع مجالات الدراسة، بما ينعكس على تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي شركة القلعة وهم، الدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالشركة، وعدد كبير من أبرز الشخصيات العامة وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.

والجدير بالذكر ان مؤسسة القلعة للمنح الدراسية استمرت خلال العامين الأخيرين في تقديم برنامجها للمنح الدراسة رغم التحديات الاستثنائية غير المسبوقة التي يعيشها العالم كله نتيجة لتبعيات جائحة كوفيد- 19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.