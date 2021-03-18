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وزيرة التخطيط : مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف لتدريب 2 مليون سيدة “فيديو”

مشروع تنمية الأسرة المصرية هدفها الارتقاء بخصائص السكان في المقام الأول
محمد مجدي 9:08 ص, الخميس, 18 مارس 21 9:08 ص, الخميس, 18 مارس 21

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اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف إلى تدريب 2 مليون سيدة في جميع محافظات الجمهورية على ريادة الأعمال.

وأشارت خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف بشكل أساسي إلى التنمية المستدامة، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

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وأضافت بأننا نهدف إلى أن يشعر كل مواطن في النهاية بثمار التحسين الذي يتم على مستوى حياته وحياة أولاده ، موضحة أنه بمتابعة كل التطورات التي تحدث في الفترة الحالية، تجد الدولة أن هناك زيادة متتالية في معدلات النمو السكاني .

وقالت أننا ندرك أن البشر ثروة، لكننا نريد أن نضمن لهذه الثروة التعليم والتغذية والصحة الجيدة، نظرًا لأن ذلك سيعود في النهاية على الاقتصاد القومي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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